Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro

Interventi su più fronti per la tutela ed il controllo del territorio cittadino.

La Polizia Locale ha fatto rimuovere 14 auto e 5 motoveicoli nella zona di Soccavo/Pianura.

Nel quartiere Arenella si è proceduto ad eseguire controlli di polizia stradale, coinvolgendo le vie Antonino D’Antona, Pietro Castellino e Carlo Cattaneo con l’emissione di 25 verbali per varie infrazioni e a 16 rimozioni forzate di veicoli parcheggiati in modo irregolare.

Nella zona del Vomero, in particolare presso Piazza Vanvitelli e Via Aniello Falcone, la Polizia Locale ha controllato il fenomeno della Movida. Durante i controlli di polizia stradale elevati 17 verbali per varie violazioni e 4 veicoli sono stati rimossi. Inoltre, a seguito di segnalazione di un utente, una pattuglia di Agenti della Polizia Locale è stata impegnata in un piantonamento su un dissesto stradale in Via Kagoshima dove erano rovinati un motociclo e 3 autoveicoli. Parallelamente, sono stati svolti controlli di polizia amministrativa su locali pubblici.

Nella zona dei Quartieri Spagnoli, sono state controllate 6 attività commerciali, rilevando irregolarità nelle occupazioni di suolo pubblico e comminando sanzioni, complessivamente, per una superficie di 33 mq tra i locali sottoposti a verifica.

I controlli dei locali pubblici sono stati estesi anche al quartiere Chiaia, dove sono stati controllati 7 esercizi commerciali. In 2 casi, sono state notificate la chiusura dell’attività, mentre in altri 2 casi sono stati rilevati e sanzionati conferimenti illeciti di rifiuti. Inoltre, nella zona dei cosiddetti “baretti” di Chiaia, sono state verbalizzate 2 attività per violazioni riguardanti l’impatto acustico e si procederà a denunciare all’Autorità Giudiziaria il titolare di un locale commerciale per ingiurie e minacce rivolte agli Agenti.