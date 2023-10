Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro a Chiaia e Scampia

Personale della Polizia Municipale, Unità Operativa Chiaia ha effettuato controlli di natura amministrativa agli esercizi pubblici in via Sant’Anna di Palazzo e zone limitrofe.

A seguito dei controlli effettuati sono stati verbalizzate 4 attività per occupazione abusiva di suolo pubblico e per aver istallato tende da sole senza la prescritta autorizzazione.

Due di queste attività sono state inoltre sanzionate perché esponevano pubblicità non autorizzata ed un locale autorizzato alla vendita per asporto è stato sanzionato perché effettuava la somministrazione di alimenti e bevande.

Gli agenti dell’ Unità Operativa di Scampia hanno sanzionato 31 soggetti che in via Labriola, via dell’Abbondanza e via Emilio Scaglione conferivano rifiuti fuori orario o in maniera difforme dal piano di raccolta.

Oltre ad essere sanzionati i trasgressori sono obbligati al ripristino dello stato dei luoghi.