Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro in tutta la città

Negli ultimi giorni, la Polizia Municipale di Napoli ha intensificato i controlli stradali e di sicurezza nei quartieri di Posillipo e San Giuseppe/Porto, mirati a garantire una maggiore sicurezza e a contrastare le infrazioni al codice della strada.

Nel quartiere di Posillipo, gli Agenti hanno operato principalmente su via Marechiaro e via Alfano. Durante l’operazione, sono stati controllati 29 veicoli, 6 dei quali sono stati rimossi per varie irregolarità, 7 sequestrati e 3 sottoposti a fermo amministrativo. Le infrazioni più frequenti riguardavano la circolazione con veicoli non assicurati, la guida senza patente e senza casco, nonché la mancata revisione dei veicoli. Complessivamente, sono state rilevate 44 violazioni, di cui 26 relative a soste irregolari. Un particolare merito va alla segnalazione e al fermo di un soggetto extracomunitario, già ricercato dalla Polizia di Stato.

Simili attività di controllo sono state effettuate nei quartieri San Giuseppe e Porto, coinvolgendo strade principali come via Monteoliveto, via Toledo e piazza Municipio. Qui sono stati controllati 23 veicoli, con la rimozione di 11, il sequestro di 3 e il fermo amministrativo di 2 mezzi. Anche in questo caso, le principali infrazioni riguardavano la circolazione con veicoli non assicurati, la guida senza patente e senza cinture di sicurezza, oltre al mancato rispetto delle revisioni periodiche. Sono state accertate 42 violazioni in totale, incluse 29 per sosta irregolare.

Anche in zona centro storico di Napoli sono state eseguiti controlli di polizia amministrativa elevando 5 sanzioni per irregolarità amministrative. Infine anche in zona Vomero sono stati effettuati 8 controlli di polizia amministrativa e riguardo il rispetto al codice della strada sono stati controllati 133 veicoli, elevati 32 verbali di cui 5 contestati.

Nella zona di Fuorigrotta, con particolare attenzione a via Coroglio e discesa Coroglio, sono stati rimossi 9 veicoli, sono state sanzionate 116 infrazioni relative alla sosta vietata e irregolare, sono stati redatti due verbali contestati e un parcheggiatore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in via Claudio per estorsione. Sono stati condotti quattro controlli sull’occupazione del suolo pubblico e uno sull’impatto acustico, con l’emissione di tre sanzioni amministrative.

Nel quartiere Scampia, la Polizia Locale di Napoli ha eseguito ulteriori controlli relativi al codice della strada, che hanno portato ai seguenti risultati: 27 veicoli controllati, 2 verbali emessi per mancanza di copertura assicurativa con conseguente sequestro amministrativo dei veicoli, 2 verbali per mancata revisione periodica e 5 verbali per mancanza momentanea dei documenti necessari.

In un intervento congiunto con l’Arma dei Carabinieri presso la Villa Floridiana, l’Unità Operativa Vomero della Polizia Locale di Napoli ha emesso un verbale per mancanza di nulla osta sull’impatto acustico e un altro per lo svolgimento di attività di intrattenimento pubblico senza autorizzazione. Durante l’operazione sono state identificate 44 persone.

Nei quartieri di Secondigliano, San Lorenzo e San Giovanni a Teduccio sono stati rimossi coattivamente per irregolarità al codice della strada complessivamente 45 autoveicoli e 5 motocicli.