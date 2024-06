Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro in zona movida

Durante il fine settimana, nel corso della movida notturna, la Polizia Locale di Napoli ha condotto una serie di controlli alle attività commerciali del centro cittadino, quartieri spagnoli e vomero. I controlli, eseguiti tra via Speranzella, Vico Tiratoio, via Ferrigni, vico Belledonne e via Santa Lucia e, nella zona collinare, tra via Luca Giordano e piazza Bernini, hanno avuto l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene e ordine pubblico. Complessivamente, sono state ispezionate quindici attività tra pizzerie, bar e ristoranti.

Gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità. In totale, sono stati emessi 22 verbali di sanzione per varie infrazioni. Quattro le comunicazioni di cessazione attività notificate ad altrettanti gestori di locali in seguito a precedenti sanzioni. Alcune attività sono state sanzionate per la mancanza delle autorizzazioni fondamentali, come il nulla osta per l’impatto acustico, necessario ad assicurare che le emissioni sonore non siano di disturbo per i residenti.

Inoltre, le pizzerie e ristoranti sanzionati sono risultati privi delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande e delle autorizzazioni sanitarie, entrambe essenziali per il rispetto delle norme igienico-sanitarie. È stata rilevata anche mancanza della licenza per la vendita di alcolici, prevista dal Dlgs 504/95 e occupazione abusiva di suolo pubblico, in violazione dell’art. 20 del Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata dedicata alla somministrazione di alcolici a minori. Durante i controlli nelle aree più frequentate dalla movida, sono state identificate 35 persone e alcuni locali sono stati sanzionati per aver servito alcolici a minori, in violazione della L. 125/2001. In un caso specifico, un minore di 17 anni è stato affidato all’esercente della potestà genitoriale.

Infine, un bar è stato sanzionato per inosservanza del divieto di fumo all’interno del locale, come previsto dalla L. 3/2003.

Sul fronte dei controlli per il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, i caschi bianchi, posizionati in piazza Nazionale, hanno controllato oltre venti veicoli elevando quattordici verbali per diverse violazioni, tra le quali mancanza del casco protettivo, guida senza patente o patente scaduta, guida di veicolo sottoposto a sequestro o a fermo fiscale, omessa revisione. Nella zona collinare controlli in via Aniello Falcone e zone limitrofe dove, fra l’altro, sono state sanzionate ventisei vetture per sosta irregolare ed eseguiti cinque prelievi forzati con carro attrezzi.