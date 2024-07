Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro in zona stadio e movida

Per i controlli al concerto di Nino D’Angelo e nelle aree della movida cittadina, il Comando della Polizia Locale di Napoli ha intensificato le operazioni in diverse zone della città, ottenendo importanti risultati nella lotta all’illegalità e al mancato rispetto delle norme.

In occasione del concerto di Nino D’Angelo, sono state impiegate 56 unità, tra cui 3 ufficiali e 53 agenti. Le operazioni hanno portato alla verbalizzazione di 7 parcheggiatori abusivi, uno dei quali è stato denunciato per recidiva. Inoltre, sono state effettuate 28 rimozioni per sosta irregolare e sono stati elevati 39 verbali per varie infrazioni al Codice della Strada. Cinque veicoli sono stati trovati privi di copertura assicurativa, mentre quattro violazioni riguardavano l’obbligo del casco per i motociclisti.

Durante il concerto, sono state sequestrate anche 110 bottiglie di birra vendute illegalmente e sono stati elevati 3 verbali per l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Infine,16 attività commerciali sono state controllate per verificare il rispetto delle normative vigenti. Nell’ambito della movida in via Riviera di Chiaia, a seguito delle ispezioni eseguite ai locali di somministrazione sono stati emessi 6 verbali per violazioni del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 20 e 23, rispettivamente, occupazione abusiva di suolo pubblico e pubblicità stradale non autorizzata. Nella zona di via Ferdinando Russo, sono stati rimossi 8 veicoli e sequestrati 4, mentre sono stati emessi 14 verbali per infrazioni per violazioni al codice della strada. In via Orazio, presso un’attività commerciale, sono stati riscontrati illeciti relativi all’occupazione di suolo pubblico (art. 20 CdS) e l’assenza di certificazione per un impianto elettrico autoalimentato, segnalato alla ASL per ulteriori verifiche.