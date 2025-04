Controllo del territorio, Polizia Municipale al lavoro nel weekend

- pubblicità -

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli sono stati impegnati, nel fine settimana appena trascorso, in due operazioni di controllo del territorio insieme al personale dell’Arma dei Carabinieri e dell’ ASL NA 1.

In totale sono state controllate 8 attività, di cui 3 dall’Unità Operativa Avvocata in vico Tiratoio e piazza Montecalvario, e 5 dall’ Unità di Soccavo in Via Adriano, via Epomeo e via Giustiniano.

A seguito dei controlli effettuati, sono state accertate 26 infrazioni per un totale di oltre 53.000 euro di sanzioni comminate, oltre al sequestro di merci per lo più alimentari poste in vendita dagli ambulanti abusivi.

Gli alimenti deperibili adatti al consumo animale sono stati devoluti allo zoo di Napoli e la restante parte, oltre alle attrezzature e alle merci non alimentari, conferita presso l’ isola ecologica ASIA di Bagnoli.

Comminate, inoltre, 6 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e 2 per violazioni della normativa sull’impatto acustico.