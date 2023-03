Controllo del territorio, Polizia Municipale e Carabinieri al lavoro a Chiaia.

Nel weekend gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato controlli nella zona degli “ chalet” di Mergellina ed hanno identificato 94 persone, controllato 62 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, contestato 57 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, guida con patente scaduta, mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, mancata revisione periodica, per velocità non commisurata e per divieto di sosta e fermata ; inoltre, hanno rimosso 5 veicoli poiché parcheggiati in sosta vietata con rimozione forzata.

Infine, gli operatori hanno denunciato una persona per false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

Chiuso un locale notturno nella zona dei “baretti” di San Pasquale: “3 lavoratori in nero e gravi carenze igienico sanitarie documentate”. I carabinieri hanno chiuso il locale, sequestrato 55 chilogrammi di alimenti ed elevato multe per 26mila euro al 60enne titolare dell’esercizio.

I carabinieri della compagnia di Napoli Centro ieri sera hanno effettuato controlli a tappeto nella movida dei “baretti” di Chiaia. Hanno presidiato le strade più affollate del weekend partenopeo. 136 le persone identificate, 50 i veicoli passati al setaccio. Tre i parcheggiatori abusivi denunciati. Erano posizionati lungo Via Cuoco e ognuno gestiva una porzione di strada. Chiedevano denaro anche a chi aveva trovato parcheggio sulle strisce blu. Una doppia tariffa per gli automobilisti: quella imposta dal parchimetro e quella “a piacere” dei parcheggiatori.