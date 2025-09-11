Controllore aggredita da passeggero senza biglietto, operata d’urgenza

- pubblicità -

Un episodio scioccante ha colpito Napoli lo scorso martedì: un uomo, sorpreso a bordo di un autobus della linea 151 senza biglietto, ha aggredito una controllora dell’ANM con una borraccia d’acciaio e una valigia, provocandole una grave ferita all’orecchio. Dopo un breve inseguimento sul lungomare della Riviera di Chiaia, è stato arrestato dalla Polizia.

La vittima è stata trasportata in ospedale per un intervento d’urgenza.

L’episodio ha suscitato forte indignazione tra i sindacati, che chiedono misure immediate per proteggere il personale del trasporto pubblico, come bodycam, cabine anti-aggressione e maggiore presidio nelle stazioni.

Diverse sigle sindacali hanno espresso solidarietà alla lavoratrice ferita, sottolineando ancora una volta i gravi rischi a cui sono esposti quotidianamente i dipendenti del trasporto pubblico. Marco Sansone e Adolfo Vallini, esponenti di USB Lavoro Privato – Comparto Trasporti, hanno dichiarato: «Solidarietà alla collega aggredita e richiesta di maggiori tutele per il personale dei trasporti. È inaccettabile che chi svolge un servizio pubblico essenziale debba essere esposto a insulti, minacce ed aggressioni».

Anche l’Ugl Autoferrotranvieri Napoli-Campania, con il segretario Fulvio Fasano, ha condannato duramente l’episodio: «Esprimiamo solidarietà alla collega aggredita durante l’esercizio delle sue funzioni. Non è più accettabile che chi lavora per garantire un servizio essenziale debba temere per la propria incolumità». Fasano ha chiesto che vengano attivate immediatamente misure di prevenzione e maggiore protezione da parte delle forze dell’ordine, per evitare che simili aggressioni continuino a colpire chi opera in prima linea nel garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.