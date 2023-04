Contyrollo del territorio, Polizia Municipale al lavoro.

La Polizia Locale è stata impegnata con un massiccio impiego di uomini e mezzi per assicurare le attività di viabilità e di sicurezza nelle aree circostanti allo Stadio Maradona in occasione dell’incontro calcistico Napoli-Verona.

Sono stati elevati 130 verbali al Codice della Strada con il prelievo di 102 vetture in sosta irregolare. Sanzionati 9 parcheggiatori abusivi, 3 dei quali denunciati per recidiva. In via Terracina è stato sorpreso un soggetto impegnato a svolgere l’attività di parcheggiatore sulla pubblica via. In risposta al controllo il pluripregiudicato, già sottoposto a misure di prevenzione con obbligo firma, ha reagito con violenza aggredendo gli agenti che lo hanno arrestato. L’uomo è ora ai domiciliari e sarà giudicato lunedì per direttissima.

Nell’ambito dei controllo nei luoghi della movida, nel quartiere collinare gli agenti hanno svolto ispezioni in 10 pubblici esercizi ed hanno presidiato le principali arterie di accesso al Vomero, effettuando 118 verbali e rimuovendo 7 veicoli. In zona Mergellina il personale della U.O. Chiaia, dell’Investigativa centrale e del GIT – Motociclisti, è stato impegnato nella notte in controlli ed attività di prevenzione e sicurezza, sottoponendo all’etilometro 27 conducenti di veicoli. Controllati 51 veicoli ed elevate 10 contravvenzioni per violazioni stradali. Al Corso Vittorio Emanuele e nelle strade del quartiere Montecalvario gli agenti della sezione territoriale, con l’ausilio dei carri attrezzi, hanno sanzionato 19 vetture prelevandone 10 per infrazioni di sosta. Infine e stato assicurato il presidio di piazza Garibaldi e delle strade limitrofe per la prevenzione dei reati di microcriminalità e dei mercatini abusivi di indumenti e materiali usati.