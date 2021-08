Coronavirus, 3 decessi e 543 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sul fronte Covid sono 543 (9 in meno rispetto a ieri) i positivi del giorno in Campania su 13.727 test effettuati, per un tasso di contagio che si attesta al 3,95%, in ulteriore aumento rispetto al dato fatto registrare ieri pari al 3,31%.

Tre le persone decedute nelle ultime 48 ore; di queste 1 era deceduta in precedenza ma è stata registrata soltanto ieri.

Su base regionale i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli di terapia intensiva occupati 16 (+1). I posti letto di degenza disponibili sono 3.160; quelli di degenza occupati 290 (+6). (ANSA).