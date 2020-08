Coronavirus, 7 ricoverati al Cardarelli.

Sette persone con sospetto di positività al Covid sono state ricoverate nella Palazzina M dell’ Ospedale Cardarelli di Napoli. Si tratta di pazienti con sintomi o risultati positivi al test rapido.

A tutti sono stati effettuati i tamponi il cui esito dovrebbe arrivare in serata.

I pazienti sono tutti in ricovero ordinario.

Nessuno dei ricoverati rientrava da Paesi a rischio o dalla Sardegna.

”I soggetti – ha detto all’ ANSA, il direttore generale del Cardarelli, Giuseppe Longo – erano giunti per altri motivi sanitari e come prevedono le procedure sono stati subito sottoposti al pre-triage, procedura di filtro adottata per darci la sicurezza che chi entra in Pronto Soccorso non sia un Covid.

Pertanto chi arriva fa subito il test rapido e un’anamnesi clinica per valutare una possibile sintomatologia sovrapponibile al Covid.”

“Qualora questi criteri ci indichino un sospetto di Covid – ha aggiunto Longo -allora si procede al ricovero nella palazzina dedicata”.

La Palazzina M è dotata di 14 posti letto. Il Cardarelli, nell’ambito della rete Covid, è punto di riferimento per il 118 per pazienti positivi con infarto, ictus e grande trauma.

