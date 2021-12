Coronavirus, aggiornamento 12 dicembre, 2 decessi e 1.531 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Torna a salire il tasso di incidenza in Campania, arrivato a sfiorare il 5%. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino dell’Unità di crisi regionale, sono 1.531 i nuovi casi positivi al Covid su 30.918 test esaminati, con un rapporto tra tamponi e contagi che passa dal 4,21% di ieri al 4,95% di oggi. Due le persone decedute, che portano a 8.291 il totale delle vittime del virus dall’inizio della pandemia ad oggi.

In tutte le province campane ci sono 21.570 persone in quarantena perché risultate positive al Covid, di cui 394 ricoverati. Negli ospedali salgono sia i posti letto occupati nelle terapie intensive – che sono 29, più 6 rispetto a ieri – sia quelli in degenza in area medica che sono 365 (+14).