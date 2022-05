Sono 4733 i positivi del giorno al Covid in Campania su 27011 test effettuati per un indice di contagio pari al 17,52%, in salita di un punto percentuale rispetto a ieri.

Cinque i deceduti nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti ulteriori 4 decessi precedenti ma registrati solo nella giornata di ieri.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 35 (+1 rispetto al dato di ieri), quelli di degenza occupati scendono a 633 dai 658 di ieri (-25). (ANSA).