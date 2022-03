Sono 5189 i nuovi positivi al Covid in Campania sui 32555 test effettuati, per un indice di contagio che si attesta poco sotto il 16% (15,93%) sostanzialmente in linea con il 15,74% registrato ieri.

Tre le persone decedute.

In aumento di tre unità il numero dei posti letto di terapia intensiva occupati (28 a fronte dei 25 di ieri). Meno uno, invece, per quanto concerne i posti letto di degenza occupati che sono 544 a fronte dei 545 di ieri. (ANSA).