Dati in calo in Campania sul fronte Covid.

Si registrano 371 positivi su un totale di 18.311 tamponi esaminati: il tasso è del 2,02% rispetto al 2,23% precedente.

I morti sono cinque.

In terapia intensiva ci sono 22 persone (una in più rispetto al dato precedente) e 341 quelle in reparti di degenza ordinaria (una in meno, erano 342). (ANSA).