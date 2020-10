Coronavirus, aggiornamento 16 ottobre, 3 decessi e 1.261 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Al lavoro per aumentare i posti letto.

La situazione dei posti letto Covid in Campania si aggrava per quanto riguarda le degenze ordinarie e subintensive (786 i posti occupati su 820) mentre non mostra criticità sul versante della terapia intensiva (67 occupati su 110 disponibili).

Sono i dati del report giornaliero dell’Unità di crisi.

Sono 1.261, come anticipato poco fa dal governatore De Luca, i nuovi positivi al Covid rilevati ieri in Campania, su 14.222 tamponi eseguiti.

Il giorno prima i contagi erano stati 1.127 su 13.780 tamponi. Dei nuovi positivi, 68 sono i sintomatici. I dati dell’Unità di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa, segnalano anche tre vittime e 148 guariti. (ANSA).

E’ di 1651 l’obiettivo dei postiletto dedicati al covid19 in Campania posto dall’Unità di Crisi ai direttori degli ospedali. Il riparto prevede che i posti letto per l’Asl Napoli 1 arrivino a 222 (82 di terapia intensiva, 28 di sub intensiva, 112 di degenza), l’Asl Napoli 2 a 73 e l’Asl Napoli 3 a 143 posti letto.

La richiesta più forte arriva all’Azienda Ospedaliera dei Colli che comprende l’ospedale Cotugno, il Monaldi e il Cto che dovrò avere a disposizione 263 posti letto di cui 28 di terapia intensiva, 38 di sub intensiva e 197 di degenza. Sempre a Napoli, l’ospedale Cardarelli dovrà avere 95 posti letto covid con 60 degenze, 15 terapie intensive e 20 terapie sub intensive.

Intanto l’Asl Napoli 1 ha sospeso dalla mezzanotte appena trascorsa i ricoveri programmati sia medici che chirurgici, fatti salvi i ricoveri con carattere di urgenza non differibili e quelli per pazienti oncologici e oncoematologici medici e chirurgici. Lo si apprende dall’Asl Napoli 1. La decisione è stata presa per l’aumento dei contagi di covid19 e per valutare l’ampliamento dell’offerta di posti letto dedicati ai positivi. (ANSA).