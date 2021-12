Sono 1.841 i positivi del giorno rilevati in Campania fronte di 38.876 tamponi processati.

Nel bollettino odierno sono inseriti anche 10 decessi: sette relativi alle ultime 48 ore e tre avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

È in forte rialzo la pressione sugli ospedali: sono 412, 17 più di ieri, i ricoverati in degenza e 33 (+7) i pazienti Covid in terapia intensiva.