Coronavirus, aggiornamento 18 maggio, 30 decessi e 598 nuovi casi (400 asintomatici) nelle ultime 24 ore.

Sono 598, di cui 198 sintomatici, i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Campania, su 13.029 test molecolari eseguiti.

Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è del 4,58% in forte calo rispetto al 7,40%, precedente.

Il bollettino odierno dell’Unità di crisi segnala 30 vittime e 1.910 guariti. Continua il trend positivo nell’occupazione dei posti letto per quelli in degenza: 1.118 (-48); sostanzialmente stabili i ricoveri in intensiva: 96 (+1). (ANSA).