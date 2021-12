Sono 2.006 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione.

Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 38.324 test.

Tra i 2 decessi, uno è avvenuto nelle ultime 48 ore e uno in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 31 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 423 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.