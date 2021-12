Sono 1.271 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania, rilevati a fronte di 32.619 tamponi processati.

Sono cinque le persone decedute, di cui quattro nelle ultime 48 ore e una in precedenza ma registrata ieri. In tutte le province ci sono 17.716 persone in quarantena, di cui 312 ricoverati in area medica (-6) e 22 in terapia intensiva occupati (-1).