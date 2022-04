Coronavirus, aggiornamento 20 aprile, 10 decessi e 12.275 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Ammontano a 12.275 i positivi al Covid del giorno in Campania su 57.916 test effettuati, per un indice di contagio che si attesta al 21,2%, in calo di un paio di punti rispetto al dato di ieri del 23,17%.

Sono dieci le vittime delle ultime 48 ore, cui vanno aggiunti 8 morti risalenti ai giorni scorsi ma registrati solo ieri.

Scendono anche i posti letto di terapia intensiva occupati: oggi sono 41 (-4 rispetto al dato di ieri di 45).

In aumento i posti letto di degenza occupati: 739 con un +41 rispetto ai 698 di ieri. (ANSA).