Sono 198, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 6542 test.

Come ogni fine settimana, quando diminuisce il numero dei test, aumenta il tasso di incidenza che passa dal 2,’2% al 3,02%.

Dodici (rpt, dodici) i morti: 7 nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

In merito alla situazione negli ospedali, calano leggermente i ricoveri in terapia intensiva (-2), e anche in degenza (-5). (ANSA).