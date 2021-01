Coronavirus, aggiornamento 21 gennaio, 40 decessi e 1.215 nuovi casi (1.072 asintomatici) nelle ultime 24 ore.

Sono 1.215 (di cui 48 casi identificati da test antigenici rapidi) i positivi di oggi al Covid in Campania sui 15473 tamponi effettuati per un tasso positivi/tamponi che si attesta al 7,85%, in crescita rispetto al 6,3% fatto registrare ieri.

I dati forniti dall’Unità di crisi della Regione Campania, e relativi alle ultime 24 ore, dicono che dei 1215 positivi gli asintomatici sono 1.072 e i sintomatici 95.

Dei 15473 tamponi eseguiti 1.300 sono quelli antigenici. Il totale dei positivi sale così a 210.697. Quello dei tamponi a 2.285.816.

Sono 40 invece i deceduti di cui 20 nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza ma registrati; ieri per un totale complessivo di 3.511. I guariti delle ultime 24 ore sono 863 per un totale di 136.008.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 100 sui 656 disponibili, in linea col dato di ieri. In leggero calo i posti letto di degenza occupati: 1440 a fronte dei 1448 di ieri.

(ANSA).