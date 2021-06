Coronavirus, aggiornamento 21 giugno, 4 decessi e 31 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sono 31 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 1.929 test molecolari esaminati ieri: ne deriva un tasso di incidenza dell’1,60%, in lieve rialzo – anche per via del minor numero di tamponi eseguito di domenica – rispetto all’1.25 del giorno precedente.

Nel bollettino dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, si segnalano anche quattro nuove vittime.

In lieve rialzo l’occupazione delle terapie intensive, a quota 24 (+1) mentre cala quella dei posti letto di degenza, oggi 282 (-5). (ANSA).