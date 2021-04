Coronavirus, aggiornamento 23 aprile, 49 decessi e 1.970 nuovi casi (1.283 asintomatici) nelle ultime 24 ore.

In Campania nelle ultime 24 ore sono 1970 (687 sintomatici) i casi positivi su 19653 tamponi molecolari esaminati.

Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, l’indice di positività aumenta se pure in maniera lieve: se infatti ieri era pari al 9,52%, oggi sale al 10.02%.

Ad aumentare è anche il numero dei decessi che arriva a 49 (ieri 26) – 27 deceduti nelle ultime 48 ore e 22 in precedenza ma registrati ieri – mentre i guariti sono 1913.

In crescita i ricoveri in terapia intensiva, oggi sono 146 i posti letto occupati mentre ieri erano 143. Calano, invece, i posti letto occupati in degenza: oggi 1513 e ieri 1541. (ANSA).