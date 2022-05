Coronavirus, aggiornamento 23 maggio, 4 decessi e 968 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sono appena 968 le persone risultate positive al Covid in Campania nelle ultime 24 ore in Campana a fronte di 7854 test eseguiti di cui 6.144 antigenici e 1710 molecolari con un indice di incidenza del 12,55%, in leggero aumento rispetto all’11,18 di ieri.

Il numero dei tamponi effettuati è stato comunque in calo.

I morti sono 4 ai quali vanno aggiunti 3 decessi avvenuti nei giorni scorsi ma registratati ieri.

I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 585, quelli occupati 31, uno in più rispetto a ieri.

I posti letto di degenza disponibili sonno 3.160 (tra offerta pubblica e privata), quelli occupati 457 mentre ieri erano 468. (ANSA).