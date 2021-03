Coronavirus, aggiornamento 23 marzo, 62 decessi e 1.862 nuovi casi (1.319 asintomatici) nelle ultime 24 ore.

Torna a calare la curva dei contagi in Campania ma aumenta in maniera netta il numero dei decessi che sale a 62, ieri erano 43. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, sono 1.862 i casi positivi nelle ultime 24 ore su 18.081 tamponi molecolari esaminati.

Ieri il tasso di incidenza era pari a 12,30%, oggi è pari a 10,29%.

Dall’inizio della pandemia supera quota 5mila il numero dei decessi arrivando a 5002.

In merito al report posti letto su base regionale aumentano a 178 i ricoveri in terapia intensiva mentre calano quelli in degenza passando dai 1620 di ieri ai 1598 di oggi. (ANSA).