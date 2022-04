Coronavirus, aggiornamento 24 aprile, 3 decessi e 7.404 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sono 7404 i positivi al Covid del giorno in Campania sui 35.641 test effettuati per un indice di contagio pari al 20,77%, in calo rispetto al 22,29% registrato ieri.

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Campania.

Tre i deceduti nelle ultime 48 ore cui va aggiunto un quarto decesso risalente ai giorni scorsi ma registrato solo ieri.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 36, uno in meno rispetto a ieri.

Quelli di degenza occupati 717, otto in più rispetto al dato di ieri che si attestava a quota 709. (ANSA).