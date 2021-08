In aumento in Campania l’indice di positività ed i ricoveri per Covid, sia in terapia intensiva che in degenza.

Sono 696 i nuovi contagi su 16.215 test: il tasso di incidenza sale dal 3,55 di ieri al 4,29%.

Il bollettino dell’Unità di crisi segnala una nuova vittima, risalente ai giorni scorsi ma registrata ieri.

Sul fronte ospedaliero i ricoveri in intensiva salgono a 21 (+3), quelli in degenza a 361 (+15). (ANSA).