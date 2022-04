Coronavirus, aggiornamento 29 aprile, 4 decessi e 6.662 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sono 6662 i positivi del giorno in Campania su 34.488 test effettuati per un indice di contagio pari al 19,31%, in lieve aumento rispetto al dato registrato ieri del 18,7%, ma stabilmente sotto il tetto del 20%.

Quattro le persone decedute nelle ultime 48 ore alle quali vanno aggiunte altre tre morti dei giorni precedenti ma registrate nella giornata di ieri.

Quanto al report dei posti letto su base regionale scendono di due unità, da 42 a 40, quelli di terapia intensiva occupati e da 746 a 726 (-20) i posti letto di degenza ordinari occupati.

