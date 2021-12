Coronavirus, aggiornamento 31 dicembre, 3 decessi e 14.587 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Aumentano ancora i contagi da Covid-19 in Campania, dove si registra, per l’ennesima volta negli ultimi giorni, un nuovo record di casi dall’inizio della pandemia: sono 14.587 i nuovi positivi a fronte di 146.881 tamponi analizzati in totale, tra molecolari e antigenici, i cosiddetti rapidi, anche questo record assoluto dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore aumenta ulteriormente, anche se di pochissimo, attestandosi al 9,93%, mentre ieri era stato del 9,92%. Inoltre, in Campania si registrano purtroppo anche 7 decessi: si precisa che tre di questi si sono registrati nelle ultime 48 ore, mentre gli altri quattro si sono verificati precedentemente ma sono stati registrati soltanto nella giornata di ieri.

Si assiste anche a un aumento dei pazienti ricoverati negli ospedali della Campania. I ricoveri nei reparti di terapia intensiva sono 48, ovvero sette in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in area medica sono 675, vale a dire ventisei in più rispetto a ieri.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 48

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 675