Sono 496 in Campania i positivi del giorno su 7863 tamponi molecolari effettuati per un tasso di contagio – non tenendo conto dei test antigenici, 6406 oggi – che si attesta al 6,30%, in risalita di un punto rispetto a ieri.

Si registra un nuovo decesso nelle ultime 48 ore.

I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli occupati 12.

I posti letto di degenza occupati sono 239 su 3160 disponibili rispetto ai 223 di ieri. (ANSA).