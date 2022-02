Coronavirus, aggiornamento 5 febbraio, 16 decessi e 8.702 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Resta stabile, in Campania, l’indice di contagio. Secondo i dati del Bollettino dell’Unità di crisi della Regione i nuovi positivi al Covid sono 8.702 su 68.845 test esaminati.

Ieri il tasso di contagio era pari al 12,76%, oggi è 12,63%. Cala il numero dei decessi: 16 nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali sono in diminuzione i ricoveri in terapia intensiva che passano dagli 83 di ieri ai 77 di oggi; stessa situazione per i ricoveri ordinari con 1.339 posti letto occupati (-10 rispetto a ieri). (ANSA).