Coronavirus, aggiornamento 5 gennaio, 11 decessi e 16.972 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sono 16.972 su 117.278 test effettuati i campani risultati positivi al coronavirus secondo il bollettino diramato dalla Regione. La percentuale di test risultati positivi sul totale di quelli analizzati è pari al 14,47%.

I decessi di cittadini campani a causa del Covid 19 che risultano dal bollettino di oggi sono ben 26, anche se sono 11 nelle ultime 48 ore; 15 invece sono deceduti in precedenza (tra l’8 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022), ma registrati ieri.

Crescono le ospedalizzazioni per i pazienti affetti da Covid 19: 878 le persone ricoverate, di cui 65, 8 più di ieri, in terapia intensiva, e 813, 32 più di ieri, in degenza.