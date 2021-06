Coronavirus, aggiornamento 7 giugno, 10 decessi e 177 nuovi casi (146 asintomatici) nelle ultime 24 ore.

Sono 177 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 3.406 tamponi molecolari analizzati ieri: come sempre, il minor numero di test eseguiti la domenica fa balzare in avanti il tasso di incidenza, dal 3,07 al 5,19%, numeri calcolati senza tenere conto dei tamponi antigenici.

Nel bollettino odierno dell’unità di crisi anche 10 nuove vittime (sei risalenti alle ultime 48 ore, quattro registrate in ritardo dai giorni precedenti) e 723 guariti.

Non si arresta il trend positivo per le strutture ospedaliere: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 43 (-3 rispetto al giorno precedente), quelli nei reparti di degenza 566 (-5). (ANSA).