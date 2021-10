Continua a salire, in Campania, l’indice di contagio. Nelle ultime 24 ore sono 328 i casi positivi al Covid in Campania su 16.267 test esaminati.

Se ieri l’indice di contagio era pari alll’1,63%, oggi è pari al 2.01%.

Due i decessi nelle ultime 48 ore; altri 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali, salgono a 17 i ricoveri in terapia intensiva (+2) e a 203 i posti letto occupati in degenza (+3). (ANSA).