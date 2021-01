Coronavirus, aggiornamento 8 gennaio, 46 decessi e 984 nuovi casi (909 asintomatici) nelle ultime 24 ore.

Balzo in avanti, in Campania, per la percentuale tamponi esaminati- casi positivi.

L’unità di crisi della Regione Campania rende noto che nelle ultime 24 ore sono 984 i positivi su 8889 tamponi effettuati. La percentuale tamponi-positivi è parti all’11,06%, ieri era 8,81%.

46 le persone decedute – 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 40 deceduti in precedenza ma registrati; ieri; – e 2.151 le persone guarite.

Questo il Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 100; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 1.395. (ANSA).