Coronavirus, aggiornamento 8 giugno, 2 decessi e 1.830 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 1.724.978 per 1.830 nuovi casi su 14.168 test complessivi esaminati in laboratorio (dei quali antigenici 9.451 e molecolari 4.717), 16.754.271 dall’inizio della pandemia. I positivi al tampone molecolare sono 188.

La Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato 2 morti per Covid-19, avvenuti nelle 48 ore.

Il totale delle vittime sale a 10.536 dal marzo 2020.

Negli ospedali regionali sono 12 i posti letto occupati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto al giorno precedente (sull’intera rete ospedaliera sono disponibili e/o attivabili 573 posti letto su 585). I degenti positivi al Covid-19 in Campania nei reparti ospedalieri dedicati sono 296: 17 in meno rispetto al dato del giorno precedente (la riserva è di 2.864 posti letto sui 3.160 disponibili tra strutture pubbliche e private convenzionate).