Coronavirus, aggiornamento 9 gennaio, 36 decessi e 1.263 nuovi casi (1.173 asintomatici) nelle ultime 24 ore.

Sono 1263 i positivi di oggi al Covid in Campania di cui 1173 asintomatici e 90 sintomatici sui 14714 tamponi effettuati per un rapporto tra positivi e tamponi dell’8,53% (in calo rispetto al dato percentuale di ieri pari all’11%).

Il totale dei positivi in regione sale a 198.518.Quello dei tamponi a 2.132.355.

I deceduti sono 36 (di cui 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 25; in precedenza ma registrati; ieri).

Il totale dei; deceduti ammonta a 3.115; i guariti di oggi sono 1.097 per un totale complessivo di 120.127.

Questo il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 107 Posti letto di degenza disponibili (tra posti letto Covid e offerta privata): 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.376 (ANSA).