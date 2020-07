Un positivo a fronte di 1.344 tamponi effettuati in una giornata: sono i dati diffusi oggi dall’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il totale delle persone risultate positive è di 4.747 mentre i totale dei tamponi è di 294.712. Nessun deceduto nelle ultime 24 ore (il totale de deceduti è di 432).

Due le persone guarite. (ANSA).