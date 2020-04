Coronavirus: Calvisi, scomparsa Sottufficiale Carabinieri notizia triste.

“Rivolgo alla moglie e ai due figli di Raffaele il mio profondo cordoglio. Al Generale Nistri e all’Arma dei Carabinieri esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza”.

Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in merito alla scomparsa del Luogotenente Raffaele Palestra deceduto ieri notte a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus.

“Partecipo con profonda commozione alla scomparsa di un sottufficiale dei Carabinieri che nei suoi 33 anni di servizio ha servito il Paese con passione e dedizione la sua quotidiana missione al fianco del cittadino. Si tratta di un’altra notizia triste, che arriva in giornate in cui la Difesa sta affrontando con grande forza e sacrificio una prova molto difficile per tutto il Paese”.