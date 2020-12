Coronavirus, controlli dei Carabinieri al Borgo Sant’Antonio Abate.

Controlli anti-covid, ma anche di natura amministrativa e a tutela della sicurezza alimentare quelli effettuati dai Carabinieri della compagnia di Napoli Stella che – su disposizione del Comando provinciale – hanno setacciato le strade del rione partenopeo di Borgo Sant’Antonio Abate.

I militari, assieme a quelli del reggimento Campania e agli agenti della polizia municipale, hanno identificato 46 persone delle quali 26 pregiudicate.

Denunciate anche tre persone: due per furto di energia elettrica e uno perché trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.

Controlli amministrativi: 22 le sanzioni per occupazione abusiva del suolo pubblico e varie le attività commerciali sanzionate per un importo complessivo di 44mila euro.

Sei le persone sanzionate per le norme anti-Covid, perché senza la prevista mascherina, e quattro le attività commerciali chiuse temporaneamente per non aver predisposto i previsti accorgimenti anti-contagio (gel-Dpi-termoscanner).

Infine sono stati sequestrati anche 4 quintali di frutta e verdura prive di indicazioni circa la loro provenienza ed è stata sanzionata una macelleria per mancanza di HCCP. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni (ANSA).