Coronavirus, il Prefetto Valentini: collaborazione tra istituzioni, grande lavoro delle forze dell’ordine.

“Il governatore De Luca in una certa fase ha richiamato l’attenzione su questo tema che ha portato anche all’attenzione del ministro dell’Interno. C’è piena condivisione tra Prefettura, forze dell’ordine e Regione sulla massima attenzione e ringrazio le forze dell’ordine per il grande sacrificio di questo periodo. Quando parlo di intesa, intendo che di fronte a certi problemi solo la coesione tra istituzioni e tra istituzioni e cittadini ci aiutano a superare i problemi”.

Lo ha detto il prefetto di Napoli, Marco Valentini, al termine della Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza rispondendo ai cronisti sulle accuse del governatore campano Vincenzo De Luca sui mancati controlli delle forze dell’ordine.

“Già da marzo – ha detto – siamo molto attenti su questo tema per nel far rispettare tutte le misure dello Stato e della Regione, sensibilizzando i cittadini al rispetto delle regole che devono rispettare come autoprotezione. Si tratta di sollecitare con maggior forza, soprattutto in questa fase in cui la curva epidemica crea preoccupazione, ricordando come ha fatto Conte che i cittadini devono fare la loro parte non possiamo pensare che ogni cittadino ha dietro le spalle un poliziotto o un carabiniere. Saremo rigorosi nei controlli sia nella prevenzione generale quando un’auto della polizia e dei carabinieri fanno una pattuglia ma lo facciamo anche con specifici e mirati servizi nei fine settimana e con servizi ad alto impatto in tutti i quartieri di Napoli. Già da marzo il sito web della Prefettura pubblica ogni giorno, i controlli, il numero del personale impiegato, il numero dei sulle attività commerciali. Con la Regione abbiamo concordato di intensificare questa forma di comunicazione perché questo può aiutare i cittadini in un processo di autoresponsabilizzazione”. (ANSA)