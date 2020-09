Coronavirus, positivo un candidato sindaco a Sorrento.

Marco Fiorentino, uno dei quattro candidati a sindaco delle prossime elezioni a Sorrento, è a casa in quarantena perché risultato asintomatico ma colpito del virus del Covid19. Gli altri tre candidati, Massimo Coppola, Mario Gargiulo e Francesco Gargiulo si sono sottoposti sia al test rapido che al tampone e sono i attesa dei risultati del secondo esame. Per prudenza sono tutti a casa in attesa di sapere se hanno contratto anche loro il virus.

“Sono certamente preoccupato per i miei familiari e per chi abbiamo incontrato nei giorni precedenti – ha deto Marco Fiorentino – mi sento bene, non ho nessun sintomo, e sono chiaramente in quarantena. Spero che tutto si risolva”.

La Asl Napoli 3 Sud ha, come avviene in questi casi, tracciato la vita sociale di tutti e sembrerebbe che il momento d’incontro fatale sia stato quello del 29 agosto quando i quattro candidati e un centinaio di sorrentini si sono riuniti presso in un locale della città, per un confronto. Tra il pubblico infatti sono risultati dei positivi. “Le misure di sicurezza erano state prese tutte” fanno sapere gli organizzatori. L’Asl Napoli 3 ha consultato i dati dei cittadini intervenuti, a cui gli organizzatori avevano chiesto le generalità e, in questi giorni sono stati chiamati a fare i test. (ANSA).