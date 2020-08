È stazionaria la situazione dei ricoveri da Covid-19 nell’ospedale Cotugno di Napoli. Come nella giornata di ieri, si registrano 2 pazienti in terapia intensiva su una disponibilità di 8 posti letto; 10 ricoveri in terapia sub intensiva su 8 posti disponibili; 16 pazienti in ricovero ordinario.

Per quanto riguarda il Covid Center dell’Ospedfle del Mare nel quartiere Ponticelli i ricoverati sono 24 (1 più di ieri) tutti in degenza. (ANSA).