Coronavirus, tamponi negativi alla scuola di Fuorigrotta.

Sono tutti negativi i 224 tamponi che sono stati fatti stamattina agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale 91° Minniti di Napoli.

La scuola del quartiere di Fuorigrotta ha 18 bimbi positivi nella stessa classe ma evidentemente l’infezione covid non si è propagata.

L’ASL Napoli 1, dopo l’emersione del focolaio in una classe della scuola primaria, oggi ha effettuato i tamponi a tutti coloro che hanno risposto alla convocazione. I bambini, i docenti e il personale Ata si sono presentati per il test molecolare a partire dalle 8.30. Alla fine su 345 alunni, 181 hanno risposto alla convocazione per il test, risultando tutti negativi. Gli altri test sono stati effettuati su personale e docenti, negativi anch’essi. La scuola domani sarà sottoposta a sanificazione e riaprirà martedì (ANSA).