Corruzione a Sorrento, inviti a comparire e perquisizioni

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In data odierna il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, ha proceduto alla notifica di un invito a rendere l’interrogatorio preventivo ex art. 291 co. 1-quater c.p.p. emesso nei confronti di 15 soggetti indagati per i delitti di cui agli artt. 319 e 321 c.p. ( “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”), 353 c.p. (“Turbata libertà degli incanti”) e 353-bis c.p. (Turbata libertà di scelta del contraente”), in relazione ad una pluralità di appalti e concorsi pubblici espletati nel Comune di Sorrento dal 2022 al 2024.

Il suddetto invito è conseguenziale alla richiesta di applicazione di misura cautelare formulata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata in data 14.11.2025 nei confronti complessivamente di 21 indagati, a seguito delle ulteriori indagini condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Massa Lubrense e coordinate da questo Ufficio, relative al sistema clientelare di appalti pubblici affidati illegalmente dall’amministrazione comunale di Sorrento, che avevano già condotto all’arresto in flagranza di reato dell’allora Sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, avvenuto il 20 maggio 2025, e all’emissione di due precedenti ordinanze di custodia cautelare nel luglio e nell’agosto 2025 nei confronti di altri 16 indagati per i reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti.

Il GIP ha emesso l’invito a rendere gli interrogatori preventivi, fissati per le date del 16 e del 17 aprile 2026, prima di pronunciarsi sulla richiesta di adozione di misura cautelare formulata da questa Procura nei confronti di 3 dirigenti e 2 funzionari del Comune di Sorrento, 1 professionista ex consigliere comunale di Sorrento, 6 imprenditori, 1 libero professionista, 1 componente di una commissione giudicatrice e un privato, i quali rispondono complessivamente e rispettivamente di 17 capi di imputazione di cui 9 corruzioni e 8 turbative della libertà di incanti e/o turbative della libertà di scelta del contraente.

Le vicende per cui si procede sono le seguenti:

promozione del brand Sorrento affidamento alla ditta individuale Comunicando

reati: corruzione propria e turbata libertà dell’incanto e di scelta del contraente

commessi in Sorrento tra il 24.5.21 e il 15.6.21

progetto servizi demografici del Comune di Sorrento affidamento alla Civico srl reati: corruzione e turbata libertà dell’incanto

commessi in Sorrento sino all’11.10.2021.

fornitura e posa in opera delle panchine smart affidamento alla Hap Digital srl reato: corruzione

commesso in Sorrento, in epoca anteriore e prossima al 21.3.22

adeguamento tecnologico del teatro Tasso affidamento al Consorzio Stabile Valore Assoluto reati: corruzione e turbata libertà dell’incanto

commessi in Sorrento dal marzo al maggio 2023

campagna di marketing per la promozione del territorio sorrentino affidamento alla Kidea s.r.l. reati: corruzione e turbata libertà dell’incanto

commessi in Sorrento, in epoca anteriore e prossima al 31.10.2022

promozione del brand Sorrento Asia Europa Italia affidamento alla Kidea srl reati: corruzione e turbata libertà dell’incanto

commessi in Sorrento in data 31.10.2022 e in data 20.2.2024

gestione del teatro Tasso affidamento all’Ufficio K srl

reato: corruzione

Commesso in Sorrento, in epoca anteriore e prossima al 31.08.2023

adeguamento e riqualificazione dello stadio Italia di Sorrento reati: corruzione e turbata libertà dell’incanto

commessi in Sorrento fino al 28.3.2025

concorso per 1 posto di istruttore amministrativo al Comune di Sorrento reato: corruzione

commesso in Sorrento, in epoca anteriore e prossima al 18.12.2024

riconversione di un edificio in asilo nido località Priora affidamento ad Unyon Consorzio Stabile scarl reati: turbata libertà dell’incanto e della scelta del contraente

commessi in Sorrento accertati il 10.12.2024

manifestazione “torna a Surriento” affidamento alla Fenice reato: turbata libertà dell’incanto

commesso in Sorrento, in data 17.4.2024

manifestazione “m’illumino d’inverno” affidamento alla Fenice reato: turbata libertà dell’incanto

commesso in Sorrento, in data 17.4.2024 e in data 25.9.2024

La Procura aveva formulato la richiesta cautelare nei confronti di altri 6 indagati, dei quali 4 imprenditori e 2 funzionari comunali, che rispondono rispettivamente:

i 4 imprenditori di corruzione e turbata libertà dell’incanto in relazione alla seguente vicenda: adeguamento tecnologico del teatro Tasso affidamento al Consorzio Stabile Valore Assoluto commesso in Sorrento dal marzo al maggio 2023

i 2 dipendenti comunali di corruzione, in relazione alle seguenti vicende: concorso per 2 posti di istruttore tecnico al Comune di Sorrento commesso in Sorrento, in epoca anteriore e prossima al 19.12.2024

concorso per 4 posti di istruttore di vigilanza al Comune di Sorrento commesso in Sorrento, in epoca anteriore e prossima al 20.03.2024

La Procura ha chiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 indagati e degli arresti domiciliari nei confronti dei restanti 17 indagati.

Contestualmente, in esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro emesso da questa Procura, i militari della Guardia di Finanza stanno procedendo alla perquisizione domiciliare nei confronti di 9 degli indagati su indicati nonché alla perquisizione locale degli uffici di 3 società riconducibili a tre di essi (Ufficio K srl, TPS SpA, PM System srl).

Nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione di uno degli indagati, che risponde, quale intermediario, del reato di corruzione in relazione ai concorsi per l’assunzione presso il Comune di Sorrento, è stata rinvenuta la somma di denaro di 115.000 euro in contanti, sottoposta a sequestro.