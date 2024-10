Corruzione e truffa Pnrr, arresti

- pubblicità -

Nel contesto di recenti attività investigative, le autorità italiane hanno messo in luce un caso di associazione per delinquere finalizzata a corruzione. Tale fenomeno illecito è stato scoperto in relazione all’aggiudicazione di appalti per lavori pubblici, che hanno ricevuto finanziamenti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nonché per la gestione dell’accoglienza dei migranti.

Questa operazione investigativa, denominata ‘The good lobby’, è stata condotta dalla Polizia di Stato. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile di Frosinone, insieme al Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma, sono stati coinvolti nell’esecuzione di misure cautelari personali e sequestri disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Frosinone.

Le indagini hanno portato alla luce una rete criminosa composta da diversi individui che sono stati identificati e indagati. Tra i soggetti coinvolti, sono state emesse misure di arresti domiciliari e interdittive, includendo il divieto di stipulare contratti di collaborazione con la pubblica amministrazione.

Tra gli indagati si trovano imprenditori e professionisti operanti nelle province di Frosinone e Napoli. Inoltre, è stata evidenziata la partecipazione di funzionari e dipendenti di un Comune della provincia di Frosinone, il che sottolinea la penetrazione del gruppo criminoso anche all’interno delle istituzioni locali. Questa inchiesta rappresenta un significativo passo avanti nelle attività di contrasto alla corruzione, segnalando l’efficacia delle operazioni investigative.

L’indagine è stata coordinata dalla Procura europea (European Public Prosecutor’s Office, EPPO), sottolineando il ruolo cruciale di tale organismo nel coordinamento e nella lotta contro i reati finanziari. Questo caso specifico evidenzia un preoccupante esempio di abuso legato ai fondi del Pnrr, destinati a sostenere la ripresa economica e il miglioramento delle infrastrutture, ricordando l’importanza di un controllo rigoroso e trasparente nell’assegnazione e nell’uso di tali risorse.