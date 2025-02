Corte d’Appello, protocollo con Associazione Carabinieri

- pubblicità -

La Presidente Maria Rosaria Covelli, per la Corte d’Appello di Napoli e il Generale C.A. Domenico Cagnazzo, per l’Associazione Nazionale Carabinieri – Ispettorato per la Campania, hanno firmato un importante protocollo d’intesa, riguardante attività da svolgersi presso gli Uffici dei Tribunali e del Giudice di Pace del Distretto.

L’accordo, supportato anche dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, presieduto da Carmine Foreste, prevede che i volontari, scelti fra gli iscritti all’ANC, siano impegnati nelle attività di ausilio al personale amministrativo del Ministero della Giustizia, per una ottimizzazione dei rapporti con l’utenza, per l’aggiornamento dei siti web degli uffici giudiziari, la dematerializzazione dei fascicoli del personale, l’indicizzazione dell’archivio cartaceo dell’ufficio del personale e ogni altra attività tesa al miglioramento del servizio Giustizia.