Cortocircuito in appartamento, c’era serra di marijuana

Nelle pertinenze della sua abitazione aveva allestito una vera e propria coltivazione di marijuana con 4 armadi di tela e un sofisticato sistema di areazione, illuminazione a Led e sistema di irrigazione.

Il tutto per coltivare 62 piante di marijuana di 4 varietà diverse per un peso complessivo vicino ai 10 chili. A mandare in fumo la produzione, ma in parte anche l’appartamento, è stato però un corto circuito causato probabilmente del sovraccarico elettrico.

Domate le fiamme dai vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Caivano, trovati anche decine di barattoli in vetro sporchi verosimilmente di hashish e marijuana oltre a diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente, hanno arrestato il proprietario di casa, un 43enne incensurato del posto: dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.